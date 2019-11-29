حسن خليل غريب - البنى المعرفية الشعبية تنهار أمام ثورة الشباب

2019/11/29 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب تمهيد وصفي لواقع البنى المعرفية الشعبية:أجيال طويلة مرَّت على لبنان، وقرون أطول مرَّت على الأمة العربية، كان الشعب ينهل من ينابيع ثقافة ضعيفة الأسس والأركان.ثقافة كانت السبب في إنتاج أنظمة سياسية متخلفة، تفكر في مصالح نخبها الحاكمة، وتعتبر الشعب موظفاً لخدمتها.وعلى الرغم من أن الشعب كان يعاني من تلك الأنظمة الشيء الكثير، لم يعتبر، استناداً إلى ثقافته، أن له حقوقاً على حاكميه، وأن على حاكميه ......

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