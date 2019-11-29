اصابة ضابط شرطة في كربلاء

2019/11/29 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، امس الخميس، باصابة ضابط في الشرطة باطلاق نار وسط مدينة كربلاء المقدسة....

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