شنيشل: منتخبنا يملك افضيلة على الامارات وكاتانيتش يستحق البقاء فترة طويلة

2019/11/29 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدرب الكروي راضي شنيشل، أن منتخبنا الوطني يملك أفضلية الفوز على الامارات، مبيناً أن المدرب كاتانيتش يستحق البقاء فترة طويلة مع المنتخب.

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