2019/11/29 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، امس الخميس، عن نية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تقديم استقالته في جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ينوي تقديم استقالته الأسبوع القادم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ينوي تقديم استقالته الأسبوع القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).