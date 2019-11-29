ساطع هاشم - شعلة تشرين

2019/11/29 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم تركت المنزل ظهراً وذهبت الى جوف المدينة، وجلستُ في أحد اركان المقهى الذي تعودت الجلوس فيه، أراقب الوجوه من حولي، فرأيتُ ابتساماتٍ على بضع وجوه، وكآبات على أخرى لمن هو منهوك القوى يبدو وكأنه في حداد دائم ويحمل آلام العالم اجمع.ثم تركت كل وجه يعتني بنفسه وفتحت صفحتي على الفيس بوك من تلفون الآي فون وقلبت امري، لاني كنت دائماً أتوقع أني سأبقى مشدوداً لهذه الأحداث الثورية المستمرة في بلادنا والتي ا......

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