إيران تغلق منفذ ”مهران“ الحدودي مع العراق

2019/11/29 | 08:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أغلقت السلطات الإيرانية، منفذ ”مهران“ الذي يربط محافظة ”إيلام“ مع مدينة ”الكوت“ العراقية، بحسب وكالة إيرانية.ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤولين أنه ”تم إغلاق منفذ مهران البري في ضوء ما يحدث في العراق”، مضيفين أن ”إغلاق المنفذ جاء بهدف حماية الزوار الذين يتوجهون عبره“.وأشار أحد المسؤولين إلى أن ”المنفذ لا يزال مفتوحًا بالنسبة للجاليات الأجنبية“.ويعد هذا المنفذ من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين بالإضافة إلى البضائع.

وتقع بلدة مهران الحدودية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 17 ألف نسمة، على بعد 85 كيلو مترًا جنوب غرب وسط محافظة إيلام.

وكانت إيران أعادت فتح منفذ مهران وباقي المنافذ الحدودية مع العراق في الأيام الماضية، بعدما شهدت موجة احتجاجات عارمة على مدى الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار البنزين

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