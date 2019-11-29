هكذا يحكم النظام الإماراتي.. قبضة أمنية من حديد

2019/11/29 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يروج النظام الحاكم في الإمارات على أنه دولة السعادة والتسامح في مسعى مفضوح للتغطية على انتهاكاته الجسيمة وواقع حكمه بقبضة أمنية من حديد.

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