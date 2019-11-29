"الحرة" تعتذر لرئيس حكومة كوردستان عن "خطأ غير مقصود"

2019/11/29 | 09:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني – صورة ارشيفية

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