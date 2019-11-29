هذا الرجل من سيتولى مهام محافظة ذي قار!

2019/11/29 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الخميس، باسناد مهام محافظة ذي قار بجنوب العراق الى قيادة شرطة المحافظة بعد استقالة محافظها عادل الدخيلي....

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