2019/11/29 | 09:14 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة..



عشائر البركات في المثنى تطالب بمحاكمة علنية لجميل الشم

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بالوثيقة..



عشائر البركات في المثنى تطالب بمحاكمة علنية لجميل الشمري وإقالة الحكومة (غير الشرعية)

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