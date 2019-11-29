بالفيديو.. نائب محافظ النجف يستقيل من منصبه احتجاجاً على قمع التظاهرات

2019/11/29 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نائب محافظ النجف طلال بلال، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه احتجاجا على القمع الحكومي للتظاهرات وسقوط شهداء وجرحى بالمحافظة.

وقال بلال في تصريح بث عبر مقطع فيديو، ان "ما يحصل في العراق من تظاهرات لشباب ونساء واطفال لم يطلبوا الا وطنا، وسط تجاهل الحكومة لكل طلباتهم وتسويفها وسقوط العديد من الشهداء في كل المحافظات".

وأضاف ان "ما حصل في محافظة النجف تسيل له العيون دماً"، مشيرا الى أن "دماء عام 1991 التي كنا ننتظرها ان تجف حين كنا نطالب بوطن ايضا، قد اثاروها اليوم".

وتابع قائلا "جئنا الى هذه الحكومة ونحن نأمل ان نكون جزءا من الحل"، مضيفا أن "الحقيقة اظهرت ان لاحل مع هذه الحكومة".

واكد أنه "تضامنا مع ابناء الشعب العراقي اعلن استقالتي من منصبي".

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