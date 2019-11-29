اسناد مهام ذي قار بالكامل الى شرطة المحافظة بعد استقالة الدخيلي

2019/11/29 | 09:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر مطلع ، اليوم الجمعة، باسناد مهام محافظة ذي قار الى قيادة شرطة المحافظة بعد استقالة محافظها عادل الدخيلي.

وقال المصدر، إن “قائد

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