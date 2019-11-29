محافظ ذي قار يعلن الاستقالة من منصبه

2019/11/29 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاستقالة من منصبه في بيان وجهه إلى أبناء المحافظة.

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