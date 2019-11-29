من جديد .. الامم المتحدة “تعرب عن قلقلها” ازاء ما يحدث في العراق

2019/11/29 | 09:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، عن “قلق عميق” إزاء استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، بما في ذلك في الناصرية.وحث جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي.بحسب بيان للامم […]

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