مرجع ديني يحذر من مخطط لسحب التظاهرات إلى 'صراع دموي'

2019/11/29 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، من مخطط لسحب "حراك المنتفضين" إلى "صراع دموي".



وكتب المرجع الخالصي على صفحته في موقع تويتر، قائلا "كلما استمر القمع زادت دائرة المواجهة واريقت الدماء، وصفحات الكارثة تتجلى أمامنا من الناصرية إلى النجف، ومن البصرة إلى بغداد، كما في مناطق العراق الأخرى".

واضاف أن "هذا ناتج من مخطط سحب الحراك إلى صراع دموي"، مشيرا الى أن "الحرق والتخريب ومهاجمة أموال الناس والدولة هي مقدمة المخطط لقمع الارادة الشعبية بقوة السلاح؛ فاحذروا أيها الثائرون".





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