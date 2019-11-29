غوتيريش يدعو ’’السلطات العراقية’’ إلى ضبط النفس والتحقيق الفوري بأعمال العنف

2019/11/29 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، بما في ذلك اليوم في الناصرية.

يتبع.



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بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس، عن تقديمه استقالته من منصبه.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اكتبُ لكم الآن ، وقلبي يعتصر ألماً على ما حل بمديتنا الصابرة المنكوبة ، وأوجه خطابي لكم لأنكم الأهل والأقا

بغداد اليوم - بغداد

طالبت النائب المستقلة علا الناشي، الخميس 28 تشرين الثاني 2019، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعقد جلسه طارئة لبحث ما جرى في محافظة ذي قار.

وقالت الناشي في بيان، "ببالغ الحزن والاسى وبقلوب يعتصر الألم لقتل ثلة

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019)، عن الموعد المتوقع لتقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لائحة التعديل الوزاري المرتقب.

وقالت الموسوي لـ(بغداد اليوم)، ان "عبدالمهدي سوف يقدم ق

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