استقالة فديوية.. نائب محافظ النجف يغادر منصبه: لا حل مع هذه الحكومة

2019/11/29 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق أعلن طلال بلال نائب محافظ النجف، فجر الجمعة، استقالته من منصبه؛ احتجاجًا على الإجراءات الحكومية بعد سقوط قتلى وجرحى بالمحافظة.وقال بلال في تصريح بث عبر مقطع فيديو، إن ”ما يحصل في العراق من مظاهرات لشباب ونساء وأطفال لم يطلبوا إلا وطنًا، وسط تجاهل الحكومة لكل طلباتهم وتسويفها وسقوط العديد من القتلى […]

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