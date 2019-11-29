صحيفة: علاقات تركيا مع روسيا والصين تمثل تهديدا للعالم الغربي

2019/11/29 | 09:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الجمعة، ان العلاقات الاستراتيجية الجديدة بين روسيا وتركيا والصين تمثل تهديدا للعالم الغربي.

وتجد الصحيفة أن السياسة المستقلة التي تنتهجها تركيا تشبه "تسونامي" بالنسبة للعالم الغربي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وترى الصحيفة أن تركيا تشكل أحد الأقطاب المؤثرة في نظام عالمي جديد قيد الإنشاء، مضيفا إن روسيا تبدو وكأنها "إعصار" يهدد الغرب.

أما الصين فتنظر صحيفة "صباح" إليها على أنها "كابوس" يرعب الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها تتسبب في تغيير المناخ السياسي العالمي.

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