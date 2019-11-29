وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق عن 101 عام

2019/11/29 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

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توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق، ياسوهيرو ناكاسوني، اليوم الجمعة، عن عمر 101 عام.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، (NHK)، اشتهر ناكاسوني، الذي تولى رئاسة

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