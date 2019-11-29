وزير الدفاع اليمني: الحرب الحقيقية مع العدو لم تبدأ بعد

2019/11/29 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

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أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن الجيش واللجان الشعبية يمتلكون زمام المبادرة ويمتلكون الأسلحة الاستراتيجية الرادعة للدفاع عن الوطن

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