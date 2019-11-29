مراسلنا: استقرار امني في محافظة النجف الاشرف

2019/11/29 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الانباء العراقية ،صباح اليوم الجمعة، ان مدينة النجف تشهد استقرارا امنيا مع انتشار للقوات الامنية.

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