نائب يدعو لاحالة الشمري والقيادات العسكرية بثلاث محافظات للمحاكم العسكرية

2019/11/29 | 10:02 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، لاحالة جليل الشمري والقادة العسكريين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار الى محاكم عسكرية فورا.

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "على القائد العام للقوات المسلحة تحمل المسؤوليه الكاملة حول مايحدث في محافظتي النجف وذي قار"، مطالبا بـ"احالة جليل الشمري والقادة العسكريين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار الى محاكم عسكرية فورا".

ودعا العكيلي، ابناء شعبنا المتضررين من جرحى وشهداء، الى "اقامة الدعاوى الجزائية فورا ضدهم، اضافة الى احالة من قاموا بتعذيب المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية الى المحاكم".





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