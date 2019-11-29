جميل الشمري يحرق العراق في ٢٤ ساعة : مجزرة بالنجف بعد مذبحة الناصرية

2019/11/29 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق فرضت القوات الامنية في النجف حظراً جديداً للتجوال في المحافظة بهدف فرض الأمن والاستقرار على خلفية تداعيات حرق مبنى القنصلية الإيرانية ومجمع الحكيم واغلاق جسور وطرقات فيها وسقوط مئات القتلى والمصابين من المتظاهرين في صدامات مع القوات الامنية.وشهدت شوارع النجف الليلة الماضية صدامات عنيفة بين القوات الامنية والمحتجين الذين تحدوا حظر […]

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