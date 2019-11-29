القضاء يعلن فتح تحقيق بأحداث ’’قتل المتظاهرين’’ خلال اليومين الماضيين

2019/11/29 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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يتبع.............................................................





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