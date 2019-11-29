عشائر تطالب المرجعية التدخل لوقف حرب اهلية محتملة!

2019/11/29 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه جمع من شيوخ ونخب ووجهاء وسط وجنوب العراق، نداء الى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، مطالبين سماحته التدخل لوقف نزيف الدم وتوقف الفوضى، م...

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