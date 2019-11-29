افتتاح فرع لمصرف الرافدين في قضاء الرطبة بالانبار

2019/11/29 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن افتتاح فرعه في قضاء الرطبة في محافظة الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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