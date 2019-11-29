2019/11/29 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة طائرة مسيرة في مطار البصرة الدولي وردت صحبة مسافر بدون موافقات أمنية،فيما اعاد مركز سفوان الحدودي اصدار مواد غذائية ومنزلية لعدم استحصال الموافقات الرسمية لاستيرادها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تضبط طائرة مسيرة في مطار البصرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تضبط طائرة مسيرة في مطار البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).