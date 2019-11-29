اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق حتى اشعار آخر

2019/11/29 | 10:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت السلطات الايرانية بدءا من الساعة 12 رأس منتصف ليل الخميس، بإغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق، وذلك بسبب الاحداث الاخيرة في هذا البلد....

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