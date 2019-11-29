السودان.. إقرار قانون تفكيك نظام البشير وحل حزبه

2019/11/29 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن السلطات الانتقالية أقرت أمس الخميس قانونا لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.

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