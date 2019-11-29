بالصور.. أهالي الديوانية يستقبلون جثامين شهداء ذي قار

2019/11/29 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقف أهالي الديوانية على جسر النجف لإستقبال جثامين شهداء تظاهرات ذي قار الذين سقطوا أمس.

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