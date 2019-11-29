مجلس القضاء يشكل هيئة تحقيقية بشأن عمليات قتل المتظاهرين

2019/11/29 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، عن تشكيل هيئة تحقيقية من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار بشأن عمليات قتل المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم

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