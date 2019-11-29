 الرافدين يعيد افتتاح فرعه في الرطبة

2019/11/29 | 10:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إعادة افتتاح فرعه في قضاء الرطبة في محافظة الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تم افتتاح فرع الرطبة بحضور ممثلين عن المصرف وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر في المحافظة".

وأضاف ان "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الموظفين عند استلام رواتبهم كما سيسهم بتوفر السيولة النقدية وترويج كافة المعاملات المصرفية الأخرى".

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