2019/11/29 | 10:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد أحد شيوخ عشيرة البدور عدي آل عابر فهد الشرشاب، أن الفريق الركن #جميل_الشمري مطلوب عشائرياً لكل عشائر ذي قار.وقال الشرشاب في تصريح صحافي، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميل الشمري.. مطلوب عشائرياً: ذي قار كلها تلاحقهُ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جميل الشمري.. مطلوب عشائرياً: ذي قار كلها تلاحقهُ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).