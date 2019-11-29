مسلحون يغتالون ناشطاً في تظاهرات ميسان

2019/11/29 | 10:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اغتال مسلحون مجهولون، فجر اليوم الجمعة، ناشطا في تظاهرات ميسان.

وذكر مصدر امني لـ"الغد برس"، ان "مسلحين اغتالوا الناشط حيدر فاضل بدن الحسان اللامي عند خروجه من ساحة التظاهر في ميسان الساعة الثانية بعد منتصف الليل وسط المحافظة".

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