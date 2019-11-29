هيبت بافي حلبجة - نقض فكر الآلهة

2019/11/29 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة نحن ، هنا ، لا نتحدث عن موضوع فكرة الآلهة ولاوجودها ، لإن ذلك يقتضي منا تغيير محتوى الدماغ البشري جذرياٌ ، وأقتلاع جذور الثقافة الإنسانية بقاعدتها الفلسفية والعقائدية والتاريخية ، وتهديم الوعي النوعي المطابق لها ، وتحطيم الأسس القواعدية لكل مايسمى بالفكر الإنساني حتى هذه اللحظة ، وتأصيل فكر جديد متماثل مع محتوى فكرة إن الإنسان هو منتوج طبيعي وحيوي لإدراك الطبيعة لذاتها ولخصائصها البنيوية .لذلك......

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