مسلحون يغتالون ناشطاً في ساحات احتجاجات ميسان

2019/11/29 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغتال مسلحون مجهولون فجر الجمعة ناشطا في احتجاجات ميسان.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان مسلحين اغتالوا الناشط حيدر فاضل بدن الحسان اللامي عنده خروجه من ساحة التظاهر في ميسان الساعة الثانية ليلاً وسط المحافظة الجنوبية.

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