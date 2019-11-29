"أضحك دائماً".. الأسد يتحدث عن "نكتة ظريفة" لترامب

2019/11/29 | 11:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الأسد – صورة ارشيفية

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