2019/11/29 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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محامو ذي قار يحملون ’’الأجهزة الأمنية’’ مسؤولية استشهاد 24 متظاهراً وإصابة أكثر من 250 آخرين

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

أقدم عدد من المتظاهرين، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) على قطع الطرق المؤدية الى الحقول النفطية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، لليوم السادس على التوالي.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قطعوا الطرق المؤد

بغداد اليوم- الأنبار

أعلن مصرف الرافدين العراقي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) افتتاح فرع له في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم افتتاح فرع مصرف الرافدين في الر

بغداد اليوم-النجف

أعلن نائب محافظ النجف، طلال بلال، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، تقديم استقالته من المنصب على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة.

وقال طلال في تصريح بث عبر شريط مصور، إن "ما يحصل في العراق من مظاهرات لشباب ونساء واطفال لم

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