تقرير صحفي: ولاء ويليان يحبط برشلونة

2019/11/29 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن علاقة ويليان بناديه تشيلسي خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي هذا الموسم،

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