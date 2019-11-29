2019/11/29 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير صحفي: ولاء ويليان يحبط برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن علاقة ويليان بناديه تشيلسي خلال الموسم الحالي.
وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي هذا الموسم،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير صحفي: ولاء ويليان يحبط برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير صحفي: ولاء ويليان يحبط برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).