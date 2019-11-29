اعتقال 25 من مديري أعمال الشغب في مدينة ايران

2019/11/29 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمان (جنوب شرق ايران) العميد "عبدالرضا ناظري" عن اعتقال 25 من العناصر الرئيسية الضالعة في اعمال

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