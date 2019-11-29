2019/11/29 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري الوطني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..تكليف مفتش الداخلية بمنصب ” مهم” المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..تكليف مفتش الداخلية بمنصب ” مهم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..تكليف مفتش الداخلية بمنصب ” مهم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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