علاوي يعتبر ’’التهاون’’ مع المسؤولين عن مجازر النجف وذي قار دعماً لهم

2019/11/29 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، التهاون مع المسؤولين عن المجازر التي حدثت في محافظتي النجف وذي قار، هي رسالة دعم غير مباشرة.





وقال علاوي في تغريدة عبر منصة تويتر، إن "التهاون مع المسؤولين عن تلك المجازر رسالة دعم غير مباشرة، آن لسياسة ترحيل الأزمات ان تنتهي"، مشيراً الى أن "انتفاضة الشعب تهدد النظام بأسره، ولن تستثني احداً".

وتسائل علاوي في تغريدته: "متى سيُحاكم القتلة والمجرمون ويُقتص لدماء الابرياء التي تسيل في الناصرية والنجف وغيرها من المدن!؟".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، قد رأى، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أن تظاهرات محافظة النجف هي الأكثر انضباطاً، مشيراً الى أن ابناءها ملتزمين بالسلمية رغم محاولات تخريبها او حرفها.





وقال علاوي في تغريدة عبر منصة تويتر، إن "النجف امنة مطمئنة، وتظاهرات ابنائها ستبقى الاكثر انضباطاً والتزاماً بالسلمية رغم محاولات تخريبها او حرفها عن مسارها السلمي".





وأضاف، أن "ابناء النجف الكرام والمتظاهرون السلميون أدرى بقيمة ومكانة المرجعية الدينية والأقدر على حمايتها والأحرص على سلامتها".





واختتم منشوره بهاشتاك قائلاً فيه: "دُعاة السلمية سيهزمون رعاة المحاصصة".

يتبع.



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