تصنيف الفيفا.. سوريا والعراق تقفزان 4 مراكز لهذا التصنيف الجديد

2019/11/29 | 11:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على صدارة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وليحتل المركز 27 عا...

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