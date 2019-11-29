2019/11/29 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن افتتاح فرعه في قضاء الرطبة في محافظة الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن افتتاح فرعه في الرطبة بالأنبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن افتتاح فرعه في الرطبة بالأنبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).