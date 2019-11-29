علاوي: انتفاضة الشعب تهدد النظام بأسره ولن تستثني أحداً

2019/11/29 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، ان "انتفاضة الشعب تهدد النظام بأسره، ولن تستثني أحداً".

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