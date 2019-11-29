إسبانيا تستضیف قمة المناخ بدلا من تشيلي

2019/11/29 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

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قالت الحكومة الإسبانية إن ممثلي 196 دولة، بينهم 50 رئيسا ورئيس حكومة، سيشاركون في قمة المناخ "كوب 25"، التي تحتضنها مدريد من 2

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