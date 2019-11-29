دبلوماسي أيراني يعلق على حادثة حرق جدار قنصلية بلاده في النجف

2019/11/29 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

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علق الدبلوماسي الايراني امير موسوي على حادثة حرق جدار القنصلية الايرانية في النجف انها لم تنجح في ابعاد الشعبين الشقيقين.

وقال موسوي في تغريدة

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