2019/11/29 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أغلقت الأسواق والمحال التجارية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أبوابها حداداً على شهداء التظاهرات الذين سقطوا أمس الخميس في مدينة الناصرية.

وقال مراسلنا، ان المحال التجارية في محافظة ذي قار اغلقت حدادا وحزنا على شهداء المحافظة من المتظاهرين، مشيراً الى ان هذة الظاهرة تحصل لأول في المحافظة بعد 2003.

واضاف ان العدد الكلي للشهداء بلغ 39 شهيدا غالبيتهم استشهدوا متأثرين بجراحهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 490 جريحا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسواق والمحال التجارية في ذي قار تغلق أبوابها حداداً على شهداء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسواق والمحال التجارية في ذي قار تغلق أبوابها حداداً على شهداء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).