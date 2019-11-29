مسؤول روسي: موسكو تؤيد عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

2019/11/29 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أيدت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عقد لقاء بين دمشق وتركيا.

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف للصحفيين، اليوم، بان موسكو تؤيد عقد لقاء بين دمشق وأنقرة.

واضاف: "نحن ندعم هذا بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط على رغبتنا، بل على استعداد الأطراف للقاء وإقامة حوار".

في وقت سابق أكدت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن المفاوضات التركية السورية يمكن أن تعقد في سوتشي حول عمليات القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.

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