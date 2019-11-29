2019/11/29 | 12:01 - المصدر: الغد برس

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عشائر ذي قار تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور ومح

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عشائر ذي قار تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور ومحاكمة الشمري وقتلة المتظاهرين

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